Тренер сборной России по футболу жестко ответил на критику Канчельскиса

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Член тренерского штаба сборной России по футболу Мирослав Ромащенко жестко ответил на критику бывшего футболиста национальной команды и английского «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса, передает «Советский спорт».

«Канчельскис, именно он мотивировал меня. Я восхищался им. А итог таков: я вижу пьяные вяканья невостребованного человека, у которого сейчас за спиной нет ничего, кроме прошлого. Пристрастие к спиртному, похоже, безнадежно удалило его от реальности. Пустая голова на быстрых ногах — это грустно», — написал Ромащенко в своем фейсбуке.

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