Главный тренер сборной Англии объяснил тренировку игроков с резиновой курицей

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему игроки команды на тренировке в преддверии полуфинала чемпионата мира 2018 года играли в салки, бросая друг в друга резиновую курицу. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, я тоже спросил своих помощников: «Что это такое?»

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На самом деле, те, кто в команде отвечает за физическую подготовку, стараются воодушевить наших игроков физически и психологически, чтобы тренировки не были скучными. Отсюда и курица», — сказал Саутгейт.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее футболисты сборной Англии сыграли в салки, бросая друг другу резиновую курицу, во время тренировки перед полуфинальным матчем чемпионата мира — 2018 с командой Хорватии.