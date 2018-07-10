Шмейхель назвал сборные Франции и Бельгии самыми играющими командами на ЧМ

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Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании по футболу Петер Шмейхель поделился ожиданиями от матча между сборными Франции и Бельгии в полуфинале чемпионата мира — 2018.

«Франция и Бельгия — две самые играющие команды чемпионата мира. Они показали, как надо выступать. Обе команды растут в плей-офф с каждой игрой», — цитирует Шмейхеля RT.

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Также специалист отметил, что Роберто Мартинесу придется выбирать новую схему из-за дисквалификации Тома Менье.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее легендарный португальский тренер Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча полуфинала чемпионата мира — 2018 между сборными Бельгии и Франции.