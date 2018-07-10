Тренер сборной Хорватии надеется на поддержку россиян в полуфинале ЧМ-2018

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Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич рассказал о том, что надеется на поддержку российских болельщиков в полуфинале чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

«Я благодарен за все, что было в последний месяц в России: на каждом шагу нас встречают как своих, и на каждом стадионе за нас болеют.

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Завтра мы ждем поддержки в том числе и от российских болельщиков, это еще одна мотивация для нас», — сказал Далич на пресс-конференции.

Также специалист поблагодарил Россию за гостеприимство отметил, что команда всегда будет тепло вспоминать эти несколько недель на чемпионате мира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее Далич рассказал о трудностях в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года против команды России.