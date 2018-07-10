Кот Ахилл предсказал первого финалиста ЧМ-2018

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Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Бельгии в полуфинальном матче чемпионата мира — 2018 против Франции, передает ТАСС.

Во время сеанса предсказания кот выбрал миску с кормом, где был бельгийский флаг.

Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными Франции и Бельгии состоится 10 июля в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

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Ахилл был признан лучшим оракулом мундиаля после того, как четыре раза подряд верно указал на победителя матча.

Но затем кот дважды ошибся.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию матча полуфинала.

Ранее экс-игрок ЦСКА и «Зенита» поделился ожиданиями от матча Франции и Бельгии.