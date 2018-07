Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции перед полуфиналом ЧМ-2018

Нападающий сборной Франции и парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе пропустил тренировку перед полуфиналом чемпионата мира по футболу в России против Бельгии, сообщает «Советский спорт».

Однако главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам подчеркнул, что все футболисты готовы помочь команде в матче против бельгийцев.

Национальная команда Франции сразится с Бельгией 10 июля в Санкт-Петербурге.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее нападающему сборной Франции предложили стать легендой в «Химках».

