Англичанам предсказали увеличение рождаемости после победы над Швецией на ЧМ-2018
Англичанам предсказали резкое повышение рождаемости после победы национальной команды над Швецией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, сообщает «Советский спорт».
По информации The Sun, рождаемость в Великобритании повысится на десять процентов. Ожидается появление на свет более пяти тысяч младенцев.
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Англия сыграет против Хорватии в рамках полуфинала мундиаля. Встреча состоится 11 июля в Москве.
Ранее российские фанаты поддержали хавбека сборной Англии национальным гимном.