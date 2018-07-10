Англичанам предсказали увеличение рождаемости после победы над Швецией на ЧМ-2018

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Англичанам предсказали резкое повышение рождаемости после победы национальной команды над Швецией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, сообщает «Советский спорт».

По информации The Sun, рождаемость в Великобритании повысится на десять процентов. Ожидается появление на свет более пяти тысяч младенцев.

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Англия сыграет против Хорватии в рамках полуфинала мундиаля. Встреча состоится 11 июля в Москве.

Ранее российские фанаты поддержали хавбека сборной Англии национальным гимном.