Экс-игрок сборной Бразилии оценил шансы россиян заиграть в европейских клубах

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Бывший футболист сборной Бразилии Жулио Баптиста считает, что игроки национальной команды России способны заиграть в европейских топ-клубах.

«Пенальти — это лотерея, к сожалению, в матче против команды Хорватии в этой лотерее проиграла сборная России. Честно говоря, я восхищен российской командой на чемпионате мира, ведь она добилась поистине выдающегося и исторического результата. Она доказала, что ее игрой может гордиться каждый гражданин страны.

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Если говорить про футболистов, то не стал бы выделять кого-то одного, любой игрок сборной России способен успешно выступать в европейском топ-клубе», — приводит слова Баптисты ТАСС.

На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до стадии 1/4 финала. Встреча с командой Хорватии, которая состоялась в Сочи, завершилась в серии послематчевых пенальти победой «шашечных» — 3:2.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 26-го дня мирового первенства.