Дворкович высказался о решении отстранить Вукоевича от чемпионата мира

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Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович прокомментировал решение Хорватского футбольного союза отстранить тренера Огнена Вукоевича от чемпионата мира 2018 года.

«Я думаю, что хорватским партнерам виднее, что произошло. Уверен, что они поговорили с игроками и приняли решение, которое было необходимо в данной ситуации. Мы его приняли к сведению», — приводит слова Дворковича ТАСС.

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После четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года между сборными Хорватии и России (3:2) защитник «шашечных» Домагой Вида и Вукоевич записали видеообращение, в котором был лозунг «Слава Украине». Футболист получил за высказывание предупреждение от ФИФА, а специалист был отстранен от работы решением Хорватского футбольного союза.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 26-го дня мирового первенства.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что лозунг защитника сборной Хорватии Домагоя Виды «Слава Украины» является делом Международной федерации футбола (ФИФА).