Галкин поблагодарил сборную России за «чувство единения нации»

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Знаменитый российский артист эстрады Максим Галкин адресовал слова похвалы национальной сборной России по футболу за выступление на чемпионате мира — 2018, передает «Советский спорт».

В матче 1/4 финала ЧМ-2018 подопечные Станислава Черчесова уступили команде Хорватии и покинули турнира. После игры Галкин выложил в свой инстаграм трогательный пост, в котором сказал спасибо сборной России.

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«Дорогие наши футболисты, спасибо вам за то, что вы подарили нам те чувства, которые мы давно не испытывали: чувства единения нации не по отношению к подвигу наших дедов, а по отношению к делам наших современников. Низкий вам поклон за это. Мы счастливы. Миллионы ваших соотечественников. Вы должны это знать», — написал Галкин.

Ранее Алла Пугачева поддержала сборную России после поражения на ЧМ-2018.