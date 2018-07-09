Галкин поблагодарил сборную России за «чувство единения нации»
Знаменитый российский артист эстрады Максим Галкин адресовал слова похвалы национальной сборной России по футболу за выступление на чемпионате мира — 2018, передает «Советский спорт».
В матче 1/4 финала ЧМ-2018 подопечные Станислава Черчесова уступили команде Хорватии и покинули турнира. После игры Галкин выложил в свой инстаграм трогательный пост, в котором сказал спасибо сборной России.
«Дорогие наши футболисты, спасибо вам за то, что вы подарили нам те чувства, которые мы давно не испытывали: чувства единения нации не по отношению к подвигу наших дедов, а по отношению к делам наших современников. Низкий вам поклон за это. Мы счастливы. Миллионы ваших соотечественников. Вы должны это знать», — написал Галкин.
Ранее Алла Пугачева поддержала сборную России после поражения на ЧМ-2018.
Дорогие наши футболисты, спасибо вам за то, что вы подарили нам те чувства, которые мы давно не испытывали: чувства единения нации не по отношению к подвигу наших дедов, а по отношению к делам наших современников. Низкий вам поклон за это. Мы счастливы. Миллионы ваших соотечественников. Вы должны это знать. Мы очень переживали, и эта фотография тому свидетельство, но вы большие молодцы, низкий вам поклон. Извините, что путаюсь в мыслях. Выпил, иначе бы не выдержал.