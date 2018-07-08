Кутепов поделился впечатлениями от чемпионата мира — 2018
Защитник сборной России по футболу Илья Кутепов подвел итоги выступления на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Тяжело подобрать какие-то слова... Чемпионат мира для нас закончился. Но это было лучшее время, это были незабываемые моменты, этим нужно дорожить!» — написал Кутепов в своем инстаграме.
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Ранее нападающий сборной России по футболу Федор Смолов прокомментировал нереализованный пенальти в четвертьфинале чемпионата мира — 2018.