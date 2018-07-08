Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры
Защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич завершил профессиональную карьеру, сообщает ТАСС.
«Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры! Сергей, спасибо за все!» — написано в официальном твиттере национальной команды.
Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти и завершила выступление на чемпионате мира по футболу.
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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.
Ранее Артем Дзюба расплакался после поражения от сборной Хорватии на ЧМ-2018.
Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры!— Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.
Сергей, спасибо за всё!#Легенда #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ZJrX6ygtjY