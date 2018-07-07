Черышев открыл счет в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии

Полузащитник сборной России Денис Черышев открыл счет в четвертьфинальной встрече чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии, сообщает «Советский спорт».

Мяч был забит на 32-й минуте после сольного прохода футболиста и удара из-за пределов штрафной.

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Встреча проходит в Сочи на стадионе «Фишт». Россия вышла вперед — 1:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.