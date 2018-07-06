Москва приветствует решение Макрона приехать в Россию на ЧМ по футболу

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В Кремле прокомментировали решение президента Франции Эммануэля Макрона приехать в Россию на чемпионат мира по футболу, сообщает «РИА Новости».

«Мы рады, что президент Франции приедет», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Макрон приедет в Россию на матч национальной команды в полуфинале чемпионата мира — 2018, который состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня чемпионата мира — 2018.

Ранее сборная Бельгии одержала победу над Бразилией и встретится в полуфинале мирового первенства с командой Франции.