Ракитич признался, что знает всех футболистов сборной России
Полузащитник сборной Хорватии и «Барселоны» Иван Ракитич поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира — 2018 с командой России. Слова футболиста приводит ТАСС.
«Я знаю всех игроков, нас проинформировали, как они играют индивидуально.
Мы анализировали их игру, они заслужили выход в четвертьфинал, это хорошая сборная. Вопрос в том, удастся ли нам навязать им свой стиль игры, так как мы хотим выйти в полуфинал», — сказал Ракитич.
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Также спортсмен отметил, что матч с Россией будет особым и команда постарается насладиться игрой.
Ранее сообщалось, что Банк России выпустит монету достоинством в 1/2 рубля в случае выхода национальной команды по футболу в полуфинал чемпионата мира — 2018.