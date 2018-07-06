Булгаков набрал популярность у иностранцев после начала ЧМ-2018‍

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Русский писатель Михаил Булгаков набрал популярность во время чемпионата мира — 2018, сообщает «РИА Новости».

Наибольшей популярность у гостей ЧМ-2018 пользуется роман Булгакова «Мастер и Маргарита», а сам писатель стал самым востребованным автором среди туристов.

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Отмечается, что приехавшие в Россию болельщики покупают книгу «Мастер и Маргарита» не на языке оригинала, а на английском, испанском, итальянском и немецком языках.

Также сообщается, что продажи произведений русского поэта Александра Пушкина во время мундиаля возросли вдвое. Самым востребованным среди иностранцев стал роман в стихах »Евгений Онегин».

При этом интерес у иностранцев вызывают романы «Анна Каренина» Льва Толстого, «Идиот» Федора Достоевского и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака.

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня ЧМ-2018.