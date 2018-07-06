Футболисты «Зенита» спародировали симуляции Неймара

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Футболисты петербургского клуба «Зенит» спародировали бразильского нападающего Неймара, которого в последнее время часто обвиняют в симуляциях, сообщает «Советский спорт».

Видеозапись «Зенит» разместил на своей официальной странице в твиттере. На видео показано, что во время того, как мяч попадает в ногу игроку, тот сразу валится на газон, изображая действия Неймара в матче с Мексикой.

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На чемпионате мира — 2018 в России бразильский форвард провел четыре матча, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Следующий матч сборной Бразилии состоится 6 июля в Казани. Команда выйдет на поле против Бельгии в рамках 1/4 финала чемпионата мира. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее форвард сборной Бельгии прокомментировал игру Неймара на ЧМ-2018.