Кобзон прокомментировал работу Черчесова на ЧМ-2018

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Народный артист СССР Иосиф Кобзон прокомментировал работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате мира по футболу, передает kp.ru.

«Черчесов здорово проявил себя. Никто этого не ожидал. Ни вы, ни я, ни страна», — заявил он.

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Также Кобзон дал прогноз на матч 1/4 финала Россия — Хорватия.

«Никто не захочет раскрываться — ни наша сборная, ни Хорватия, поэтому будут играть на результат. Кто меньше совершит ошибок, тот и выиграет», — отметил артист.

Россия сыграет с Хорватией 7 июля на стадионе «Фишт».

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий 22-го дня чемпионата мира.

Ранее хавбек сборной Хорватии Матео Ковачич вернулся к тренировкам в общей группе.