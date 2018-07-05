Главный тренер сборной Бельгии: выход в четвертьфинал ЧМ-2018 — великое событие

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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал выход команды в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в России, передает «Советский спорт».

«Для нас выход в 1/4 финала — великое событие. Делать вид, что оно рядовое, нельзя. Игроки, разумеется, тоже переоценивают какие-то моменты. Завтра, в первую очередь, я хотел бы видеть горящие глаза», — заявил Мартинес на пресс-конференции.

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Бельгийцы сыграют против Бразилии 6 июля в Казани.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 22-го дня чемпионата мира.

Ранее сборная Бельгии прибыла в Казань на матч 1/4 финала ЧМ-2018 против Бразилии.