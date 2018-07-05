Иностранные болельщики назвали самые красивые станции московского метро

<img src="//img.gazeta.ru/files3/289/11790289/AP_17332509441658-pic905-895x505-62263.jpg">

Гости чемпионата мира — 2018 поделились мнением о самых красивых станциях московского метрополитена, передает портал Mos.ru.

Список подготовили французские архитекторы, приехавшие поддержать свою национальную команду на матчах мундиаля.

«По версии иностранных гостей, на Сокольнической линии самая красивая станция — «Комсомольская», на Замоскворецкой — «Маяковская», на Арбатско-Покровской — «Парк Победы», на Кольцевой — «Таганская», на Таганско-Краснопресненской — «Пушкинская», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Реклама

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 22-го дня ЧМ-2018.

Ранее в московском метро собрали самые необычные вопросы от гостей ЧМ-2018.