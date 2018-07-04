Английские фанаты устроили жестокую драку после победы сборной

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Болельщики сборной Англии по футболу устроили массовую потасовку во время матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против Колумбии, сообщает «Советский спорт».

Видео опубликовано на ютуб-канале британского издания The Sun.

Инцидент произошел в одном из пабов города Чатем, графства Кент. Отмечается, что драка проходила во время просмотра игры национальной команды против Колумбии. На ролике можно наблюдать, как английские фанаты бросают друг в друга бутылки и кружки. В потасовке также участвовали женщины.

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Команда «трех львов» одержала победу над Колумбией в серии пенальти и вышла в четвертьфинал турнира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 21-го дня ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что Россия не приглашала британских политиков на чемпионат мира — 2018.