Вратаря сборной Хорватии журналисты довели до слез на пресс-конференции

Голкипер сборной Хорватии по футболу Даниэль Субашич расплакался на пресс-конференции после вопроса о погибшем друге-футболисте, сообщает «Советский спорт».

Видео с трогательным моментом разместила страница AP Sports в своем твиттере.

На каждый матч Субашич надевает футболку с фотографией своего друга Хрвое Кустича, который погиб более десяти лет назад. Победу в 1/8 финала чемпионата мира — 2018 голкипер посвятил Кустичу.

После вопроса журналистов о погибшем друге Субашич не сдержал слез.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 21-го дня ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Хорватии ожидает нелегкий матч против России на ЧМ-2018.

Emotions are still raw for #CRO goalkeeper Danijel Subasic about the death of a teammate from an on-field injury a decade ago #WorldCup @ByTimBooth https://t.co/eGPLkPqQ9f pic.twitter.com/x1uI2qug1G