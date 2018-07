Кутепов и Фернандес вошли в символическую сборную 1/8 финала ЧМ-2018 по версии СМИ

Защитники сборной России Илья Кутепов и Марио Фернандес вошли в символическую сборную по версии издания Bleacher Sport, передает Sport24.

Состав символической сборной выглядит следующим образом: Каспер Шмейхель (Дания), Марио Фернандес (Россия), Джон Стоунс (Англия), Илья Кутепов (Россия), Гарри Магир (Англия), Диего Лашальт (Уругвай), Н'голо Канте (Франция), Поль Погба (Франция), Неймар (Бразилия), Килиан Мбаппе (Франция), Эдинсон Кавани (Уругвай).

Ранее наставник англичан прокомментировал выход команды в 1/4 финала ЧМ-2018.

