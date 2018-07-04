Англия впервые выиграла на ЧМ в серии послематчевых пенальти‍

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Сборная Англии по футболу квалифицировалась в четвертьфинал чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

В 1/8 финала англичане встречались с командой Колумбии. Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались подопечные Гарета Саутгейта (4:3). «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.

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До этого команда «трех львов» ни разу не побеждала в серии послематчевых одиннадцатиметровых на ЧМ.

Ранее сообщалось, что определились все четвертьфиналисты чемпионата мира‍ — 2018.