Англия впервые выиграла на ЧМ в серии послематчевых пенальти
Сборная Англии по футболу квалифицировалась в четвертьфинал чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
В 1/8 финала англичане встречались с командой Колумбии. Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались подопечные Гарета Саутгейта (4:3). «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.
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До этого команда «трех львов» ни разу не побеждала в серии послематчевых одиннадцатиметровых на ЧМ.
Ранее сообщалось, что определились все четвертьфиналисты чемпионата мира — 2018.