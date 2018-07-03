Полузащитник сборной Уругвая: Кавани чувствует себя хорошо

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Полузащитник сборной Уругвая Родриго Бентанкур рассказал о самочувствии нападающего Эдинсона Кавани, передает «Советский Спорт».

«Кавани чувствует себя хорошо, он очень доволен победой над португальцами и своим выступлением в этом матче. Сейчас у «матадора» эмоциональный подъем, и нам остается следить за тем, как проходит его восстановление в эти дни. Надеюсь, он будет готов к следующей игре», — сказал Бентанкур.

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Кавани оформил дубль и был заменен на 74-й минуте игры с Португалией в рамках 1/8 финала чемпионата мира.

У форварда был выявлен отек одной из мышц икроножной области левой ноги, но ему удалось избежать разрыва мышечных тканей.

Кавани будет тренироваться по индивидуальной программе.

Следующий матч Уругвай проведет против Франции в рамках 1/4 финала чемпионата мира. Встреча пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Кавани смог избежать серьезной травмы в матче 1/8 финала ЧМ-2018.