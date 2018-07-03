Коке прокомментировал увольнение Лопетеги перед стартом ЧМ-2018
Полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Испании Коке прокомментировал увольнение экс-наставника национальной команды Хулена Лопетеги перед стартом чемпионата мира по футболу в России, передает «Советский спорт».
«На самом деле, уход Лопетеги ничего не изменил. Мы знали, что во время матчей нам нужно выкладываться на 100%. И Ферандо Йерро делал все возможное, и игроки пытались проявить себя наилучшим образом», — цитирует Коке Marca.
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Испанцы уступили сборной России в 1/8 финала мундиаля в серии послематчевых пенальти.
«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее трансляция матча Испания — Россия стала лидером телеэфира на Украине.