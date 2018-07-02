Матч 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией стал самым популярным на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/827/11822827/upload-SIZ_6649-pic905-895x505-43763.jpg">

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании стал самым популярным на Украине, сообщает ТАСС.

«1 июля главным событием дня стала трансляция на телеканале «Интер» матча между сборными России и Испании. Этот поединок не только стал лучшим событием воскресенья, но и собрал самую высокую долю среди всех трансляций с начала чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении пресс-службы телеканала «Интер».

Реклама

По информации источника, матч на Украине посмотрели 4,4 млн человек.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее российских фанатов в кокошниках пригласили на четвертьфинальный матч ЧМ-2018.