Швейцарский футбольный союз оштрафован за оскорбление сотрудника ФИФА

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Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал швейцарский футбольный союз за оскорбление сотрудника организации, сообщает ТАСС.

Члены швейцарской сборной оскорбляли сотрудника ФИФА, который сделал им замечание по поводу отсутствия необходимых аккредитаций.

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Отмечается, что сумма штрафа составила 35 тысяч швейцарских франков.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию основных событий дня.

Ранее ФИФА оштрафовала Датскую футбольную Ассоциацию за беспорядки и дискриминационные баннеры на чемпионате мира по футболу в России.