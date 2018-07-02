Ракитич: фаворита в матче 1/4 финала ЧМ Хорватия — Россия нет
Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич рассказал о предстоящем матче четвертьфинала чемпионата мира — 2018 с командой России. Об этом сообщает ТАСС.
«В четвертьфинале уже нет фаворитов. Нас ждет большая игра против хозяев турнира. Надо наслаждаться тем временем, что мы здесь проводим», — сказал Ракитич.
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Ранее капитан сборной Хорватии Лука Модрич назвал сюрпризом выход сборной России в 1/4 финала чемпионата мира — 2018.