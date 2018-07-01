Роналду был удивлен организацией ЧМ-2018
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оценил организацию чемпионата мира 2018 года в России, сообщает ТАСС.
«Организация чемпионата мира меня приятно удивила. Турнир очень хорошо структурирован, много внимания уделяется вопросам безопасности. Я чувствовал себя здесь счастливым», — цитирует Роналду Globo.
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Сборная Португалии проиграла команде Уругвая в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что Роналду не стал общаться с журналистами после поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года против команды Уругвая