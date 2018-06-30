Сборная Мексики прибыла в Самару на матч 1/8 финала ЧМ-2018 против Бразилии
Сборная Мексики прибыла в Самару на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России против Бразилии, сообщает ТАСС.
Игра пройдет 2 июля в 17.00 по московскому времени.
Мексиканцы будут проживать в отеле, в котором ранее жили футболисты сборной Австралии, Колумбии, России и Сербии.
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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала футбольные ассоциации Марокко, Мексики и Сербии.