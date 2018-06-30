Уругвай одолел Португалию и вышел в четвертьфинал ЧМ-2018

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Сборная Уругвая обыграла Португалию в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

Игра завершилась со счетом 2:1. Уже на 7-й минуте встречи счет открыл уругвайский форвард французского «ПСЖ» Эдинсон Кавани, после радиоуправляемой передачи нападающего каталонской «Барселоны» Луиса Суареса. На 55-й минуте португальский защитник турецкого «Бешикташа» Пепе сравнял счет точным ударом головой. Однако через семь минут Кавани оформил дубль, пробив по воротам Руй Патрисиу на исполнение.

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Таким образом, уругвайцы вышли в четвертьфинал, где сразятся со сборной Франции.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее дубль Кавани вывел Уругвай вперед в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

Чемпионат мира — 2018. 1/8 финала

Уругвай — Португалия — 2:1

Голы: 1:0 — Кавани, 7; 1:1 — Пепе, 55; 2:1 — Кавани, 62.