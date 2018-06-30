Уругвай одолел Португалию и вышел в четвертьфинал ЧМ-2018
Сборная Уругвая обыграла Португалию в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».
Игра завершилась со счетом 2:1. Уже на 7-й минуте встречи счет открыл уругвайский форвард французского «ПСЖ» Эдинсон Кавани, после радиоуправляемой передачи нападающего каталонской «Барселоны» Луиса Суареса. На 55-й минуте португальский защитник турецкого «Бешикташа» Пепе сравнял счет точным ударом головой. Однако через семь минут Кавани оформил дубль, пробив по воротам Руй Патрисиу на исполнение.
Таким образом, уругвайцы вышли в четвертьфинал, где сразятся со сборной Франции.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее дубль Кавани вывел Уругвай вперед в матче 1/8 финала ЧМ-2018.
Чемпионат мира — 2018. 1/8 финала
Уругвай — Португалия — 2:1
Голы: 1:0 — Кавани, 7; 1:1 — Пепе, 55; 2:1 — Кавани, 62.