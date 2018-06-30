Кавани открыл счет в матче 1/8 финала ЧМ-2018 между Уругваем и Португалией

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Уругвайский нападающий французского «ПСЖ» Эдинсон Кавани открыл счет в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России против Португалии, сообщает «Советский спорт».

На 7-й минуте игры Кавани и форвард каталонской «Барселоны» Луис Суарес продемонстрировали прекрасное взаимодействие, в результате которого Кавани головой переправил мяч в ворота португальцев.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее стали известны стартовые составы Уругвая и Португалии на матч 1/8 финала ЧМ-2018.