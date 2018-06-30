Меркадо вывел Аргентину вперед в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Франции
Аргентинский защитник испанской «Севильи» Габриэль Меркадо вывел свою команду вперед в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России против Франции, сообщает «Советский спорт».
На 48-й минуте игры Меркадо переправил мяч в ворота Уго Льориса после удара нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.
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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее Анхель Ди Мария сравнял счет в матче 1/8 финала ЧМ-2018 между Аргентиной и Францией.