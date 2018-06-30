Британские СМИ назвали лучшего и худшего игроков сборной России

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Британский журнал FourFourTwo назвал лучшего и худшего игроков сборной России по футболу на групповом этапе чемпионата мира — 2018, передает «Советский спорт».

Лучшим в составе россиян стал полузащитник Александр Головин. В матчах против команд Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) хавбек отметился одним голом и двумя результативными передачами. В заключительном матче группового этапа против Уругвая 22-летний футболист участия не принимал.

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По мнению издания, худшим в составе сборной России стал голкипер и капитан команды Игорь Акинфеев. Отмечается, что у вратаря не было работы в матчах с саудовцами и египтянами, а в игре с южноамериканской командой он действовал не лучшим образом, проявляя медленную реакцию при голах уругвайцев.

В матче 1/8 финала ЧМ-2018 подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Испании. Игра состоится 1 июля на столичном стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что в расположение сборной России прибыли допинг-офицеры.