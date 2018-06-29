Главный тренер сборной Бельгии разочарован игрой Янузая

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Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес разочарован игрой полузащитника испанского клуба «Реал Сосьедад» Аднана Янузая на чемпионате мира в России, сообщает «Советский спорт».

«Честно говоря, у меня сложилось двоякое впечатление от игры Янузая в матче с Англией. За 86 минут он проявил себя как техничный футболист высокого уровня, но с другой стороны он не хотел идти вперед. Я крайне разочарован его игрой», — сказал Мартинес на пресс-конференции.

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В пример хавбеку специалист поставил форварда лондонского «Челси» Миши Батшуайи.

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