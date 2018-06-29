Бывший форвард «Спартака» оценил игру сборных Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018

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Бывший форвард московского «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру сборных Швеции и Швейцарии на чемпионате мира по футболу в России, передает НСН.

«Швейцарцы очень ярко и интересно играли, у них хорошая команда. Шведы очень удивили, прежде всего, обыграв Мексику. Могут ребята собраться в нужный момент», — заявил Кечинов.

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Швейцарцы вышли в плей-офф со второго места группы Е, обыграв Сербию и сыграв вничью с командами Бразилии и Коста-Рики.

Шведы заняли первое место в группе F, оказавшись сильнее Мексики и Южной Кореи и уступив Германии.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию 16-го дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной России удивлен провалу Польши на ЧМ-2018.