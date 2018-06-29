Российские и испанские фанаты проведут матч в Парке футбола на Красной площади
Российские и испанские фанаты проведут товарищеский матч в Парке футбола на Красной площади, сообщает ТАСС.
Как передает пресс-служба «Посольства болельщиков», встреча состоится 1 июля, как и матч 1/8 финала мундиаля между сборными России и Испании.
Целью проведения игры является развитие и укрепление дружеских отношений между Россией и Испанией.
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Парк футбола работает на Красной площади каждый день с 10.00 до 22.00, вход на территорию парка свободный.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня чемпионата мира.
Ранее Владимир Путин посетил Парк футбола на Красной площади.