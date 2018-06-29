В сборной России пообещали побеждать ради болельщиков
Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев пообещал порадовать болельщиков игрой в плей-офф чемпионата мира — 2018. Его слова передает газета «Известия».
В матче 1/8 финала мундиаля россияне сыграют с командой Испании. Игра состоится 1 июля.
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«Уверен, что болельщики как следует поддержат нас, несмотря на поражение от Уругвая», — заявил он.
Хавбек отметил, что национальная команда хочет отблагодарить фанатов за поддержку.
«В последней игре группового этапа нам, к сожалению, не удалось отблагодарить их хорошим результатом, но надо иди вперед. В дальнейшем мы сделаем все, чтобы порадовать своих поклонников», — заключил он.