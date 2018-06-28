Хиддинк посетил тренировку сборной России
Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк посетил тренировку национальной команды в Новогорске, сообщает ТАСС.
Перед началом занятий голландец обратился к футболистам на английском языке, а главный тренер сборной России Станислав Черчесов переводил его слова.
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Сборная России продолжает подготовку к матчу 1/8 финала чемпионата мира 2018 года против команды Испании. Встреча пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.
Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством национальная команда стала обладателем бронзы чемпионата Европы 2008 года.