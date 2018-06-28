Немецкие СМИ раскритиковали сборную Германии за вылет с чемпионата‍ мира — 2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/385/11817385/upload-RTS1U265-pic905-895x505-59183.jpg">

Сборная Германии по футболу подверглась серьезной критике со стороны соотечественников за вылет с чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС.

Действующие чемпионы мира проиграли команде Южной Кореи (0:2) в заключительном матче группового этапа мундиаля и покинули турнир.

Реклама

Представители различных немецких СМИ жестко раскритиковали национальную команду за игру и результат на мировом первенстве.

Одно из самых известных изданий Bild вышло с заголовком на первой полосе «Без слов», а саму игру журналисты сравнили с кошмарным сном.

Газета Frankfurter Allgemeine написала, что поражение от южнокорейской команды — это гибель Германии, а издание Kicker заявило, что подопечные Йоахима Лёва не заслужили выход в плей-офф турнира.

Сборная Германии впервые в своей истории не смогли выйти из группы на чемпионате мира.

Ранее немецкий политолог заявил о трауре в Германии после провала сборной на ЧМ-2018.