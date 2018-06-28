Защитник сборной Германии извинился за вылет команды с ЧМ-2018 смайликом

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Защитник сборной Германии по футболу Матс Хуммельс принес извинения за вылет национальной команды с чемпионата мира — 2018, передает «Советский спорт».

Об этом игрок написал в своем аккаунте в твиттере.

«Извините», — гласит сообщение, в котором немец поставил плачущий смайлик.

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Действующие чемпионы мира потерпели поражение от команды Южной Кореи (0:2) в заключительном матче группового этапа турнира и лишились шансов на выход из группы.

Ранее сообщалось, что в Бразилии поглумились над вылетом сборной Германии с ЧМ-2018.