Путин посетит Парк футбола ЧМ-2018 на Красной площади

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Президент России Владимир Путин посетит Парк футбола чемпионата мира на Красной площади, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Кремля, визит российского лидера запланирован на 28 июня.

«Тематический парк уже побывал в городах, принимающих матчи мирового первенства, и теперь открылся в Москве на время проведения турнира», — отметили в пресс-службе.

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В парке проходят мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола, игры на открытом воздухе. Болельщики также могут попробовать свои силы на футбольных аттракционах.

Ранее Парк футбола открылся на Красной площади в Москве.