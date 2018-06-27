Путин посетит Парк футбола ЧМ-2018 на Красной площади
Президент России Владимир Путин посетит Парк футбола чемпионата мира на Красной площади, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы Кремля, визит российского лидера запланирован на 28 июня.
«Тематический парк уже побывал в городах, принимающих матчи мирового первенства, и теперь открылся в Москве на время проведения турнира», — отметили в пресс-службе.
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В парке проходят мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола, игры на открытом воздухе. Болельщики также могут попробовать свои силы на футбольных аттракционах.