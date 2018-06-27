Кадыров ответил на критику базы сборной Египта на чемпионате мира — 2018
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что сборная Египта во время чемпионата мира — 2018 была недовольна своей базой в Грозном, передает ТАСС.
Об этом политик рассказал на встрече с участниками блог-тура, приуроченного к 200-летию города.
«Мы приняли достойно сборную Египта по футболу. Нет никаких замечаний, наоборот, выражают слова благодарности, все восхищаются. Были там разговоры, что Мохамед Салах хочет уйти из-за Рамзана Ахматовича. Это все сплетни наших врагов», — заявил Кадыров.
Подопечные Эктора Купера не набрали ни одного очка на групповом этапе мундиаля, выбыв из турнира. Парламентский комитет Египта по делам молодежи и спорта допустил, что неудачные результаты команды связаны с базированием «фараонов» в Грозном.