Кадыров ответил на критику базы сборной Египта на чемпионате мира — 2018

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что сборная Египта во время чемпионата мира — 2018 была недовольна своей базой в Грозном, передает ТАСС.

Об этом политик рассказал на встрече с участниками блог-тура, приуроченного к 200-летию города.

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«Мы приняли достойно сборную Египта по футболу. Нет никаких замечаний, наоборот, выражают слова благодарности, все восхищаются. Были там разговоры, что Мохамед Салах хочет уйти из-за Рамзана Ахматовича. Это все сплетни наших врагов», — заявил Кадыров.

Подопечные Эктора Купера не набрали ни одного очка на групповом этапе мундиаля, выбыв из турнира. Парламентский комитет Египта по делам молодежи и спорта допустил, что неудачные результаты команды связаны с базированием «фараонов» в Грозном.