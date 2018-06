Сборная Исландии поблагодарила Россию за теплый прием на ЧМ-2018

Сборная Исландии выразила благодарность России за теплый прием на чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщает «Советский спорт».

«Этот чемпионат мира стал эпической поездкой. Мы оставили все, абсолютно все сегодня на футбольном поле и уходим с высоко поднятыми головами. Спасибо лучшим болельщикам в мире. Спасибо, Россия, за такой теплый прием», — говорится в сообщении на официальной странице сборной Исландии в твиттере.

Во встрече третьего тура группового этапа чемпионата мира, которая прошла в Ростове-на-Дону, сборная Исландии проиграла команде Хорватии со счетом 1:2 и завершила выступление на турнире. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первое место в группе D заняла сборная Хорватии, набравшая девять очков. В 1/8 финала она встретится с командой Дании. Ставшая второй Аргентина (4 очка) сыграет в первом раунде плей-офф мундиаля против Франции.

This @FIFAWorldCup has been such an epic ride. We left everything, absolutely everything, on the pitch tonight and will go out with our heads held up high. Thank you to the best supporters in the world. Thank you for such a warm welcome. #fyririsland pic.twitter.com/KrWj82LIpU