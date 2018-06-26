Месси признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Аргентина — Нигерия
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Нигерии. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинской сборной. Месси отметился забитым мячом на 14-й минуте матча.
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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Ранее сборная Хорватии обыграла команду Исландии со счетом 2:1 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018.