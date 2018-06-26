Месси признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Аргентина — Нигерия

<img src="//img.gazeta.ru/files3/161/11816161/upload-RTS1TWC7-pic905-895x505-76151.jpg">

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Нигерии. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинской сборной. Месси отметился забитым мячом на 14-й минуте матча.

Реклама

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее сборная Хорватии обыграла команду Исландии со счетом 2:1 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018.