В Египте связали провал сборной на ЧМ-2018 с размещением команды в Чечне

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Комитет по делам молодежи и спорта египетского парламента связал провал национальной сборной по футболу на чемпионате мира — 2018 с размещением команды в Чечне. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации издания «Аль-Арабия», депутаты отметили, что главе Чечни Рамзану Кадырову не стоило отвлекать нападающего сборной Мохамеда Салаха и удостаивать его звания почетного гражданина республики.

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«Ассоциации следовало проявить деликатность и не вмешивать в это Салаха», — заявили депутаты.

Также отмечается, что на базе египетской команды в Грозном часто присутствовали актеры, актрисы и бизнесмены.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Салах извинился перед египетским народом за неудачу на чемпионате мира — 2018.