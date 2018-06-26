Главный тренер сборной Австралии покинул свой пост
Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк покинул свой пост и подвел итоги выступления национальной команды на чемпионате мира — 2018.
«Наше выступление в России нельзя назвать ни успехом, ни поражением. Мы получали много комплиментов по ходу турнира, но на них не выиграешь», — цитирует специалиста Sport24.
Ван Марвейк также отметил, что многому научился у команды.
«Я пока не знаю, что буду делать после ухода из сборной. Я с огромным удовольствием работал тут, но, честно говоря, я даже рад, что теперь свободен. Я не жалею ни о каких решениях на чемпионате мира», — подчеркнул он.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее сборная Перу одержала победу над командой Австралии со счетом 2:0 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018.