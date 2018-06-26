Гол Месси в ворота сборной Нигерии стал сотым на ЧМ-2018

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил сотый гол чемпионата мира — 2018 в матче с командой Нигерии, сообщает «Советский спорт».

По информации Gracenote, сотый гол мирового первенства третий год подряд оформляют футболисты каталонской «Барселоны».

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На чемпионате мира — 2014 данное достижение на свой счет записал бразильский форвард Неймар, а на мундиале 2010 года — испанец Андрес Иньеста.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины представила самый возрастной состав в истории чемпионатов мира по футболу.