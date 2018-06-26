Фарфан находился в коме около 30 минут после получения травмы на тренировке

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Нападающий сборной Перу по футболу и московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан находился в коме на протяжении 30 минут после полученной на тренировке травмы, сообщает ТАСС.

«Он находился в бессознательном состоянии порядка 30 минут и очнулся только в клинике. Он даже не реагировал на раздражители.

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Врач клиники сказал нам, что Джефферсон находится в коме, в связи с чем в дальнейшем может произойти все, что угодно», — заявил брат игрока Джанкарло в интервью El Bocon.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Фарфан не примет участие в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Австралии.